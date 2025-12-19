Ученица Тутберидзе Садкова рассказала о волнении из-за неудачной тренировки перед КП на ЧР

Ученица Этери Тутберидзе — Дарья Садкова поделилась с журналистами своими эмоциями после выступления в короткой программе на ЧР-2026. Она получила от судей 73,27 балла и стала четвёртой. До выхода на лёд спортсменка волновалась из-за неудачной тренировки накануне.

«Во время проката сложно сказать, какие были эмоции. Могу сказать только, что когда сюда приехала, не ощущала никакого волнения совершенно. Возможно, потому что старты в Санкт-Петербурге для меня ассоциируются с контрольными прокатами, они здесь проходили два года подряд, как будто приехала, а здесь такая уже домашняя атмосфера.

Единственное, испытала волнение и стрессанула немного после утренней тренировки, не откатала свою программу чисто, сорвала первый лутц. И в целом тренировка могла пройти намного лучше, чем она прошла.

Во время самой тренировки и после неё в течение двух часов испытывала напряжение и стресс. Но у нас был перерыв, было время, чтобы отдохнуть, приехала заранее на каток, чтобы всё сделать как мне нужно, не торопясь. К тому же публика хорошо поддерживала», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.