Ученица Тутберидзе Садкова рассказала о волнении из-за неудачной тренировки перед КП на ЧР

Ученица Тутберидзе Садкова рассказала о волнении из-за неудачной тренировки перед КП на ЧР
Дарья Садкова
Комментарии

Ученица Этери ТутберидзеДарья Садкова поделилась с журналистами своими эмоциями после выступления в короткой программе на ЧР-2026. Она получила от судей 73,27 балла и стала четвёртой. До выхода на лёд спортсменка волновалась из-за неудачной тренировки накануне.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 18:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
86.52
2
Алиса Двоеглазова
Москва
74.59
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
73.93

«Во время проката сложно сказать, какие были эмоции. Могу сказать только, что когда сюда приехала, не ощущала никакого волнения совершенно. Возможно, потому что старты в Санкт-Петербурге для меня ассоциируются с контрольными прокатами, они здесь проходили два года подряд, как будто приехала, а здесь такая уже домашняя атмосфера.

Единственное, испытала волнение и стрессанула немного после утренней тренировки, не откатала свою программу чисто, сорвала первый лутц. И в целом тренировка могла пройти намного лучше, чем она прошла.

Во время самой тренировки и после неё в течение двух часов испытывала напряжение и стресс. Но у нас был перерыв, было время, чтобы отдохнуть, приехала заранее на каток, чтобы всё сделать как мне нужно, не торопясь. К тому же публика хорошо поддерживала», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

