Мозалёв признался, что не был готов к попаданию в топ-3 после короткой программы на ЧР
Российский фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал свой результат в короткой программе на чемпионате России в соревнованиях мужчин. Судьи оценили его прокат на 97,16 балла.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
103.77
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
100.99
3
Андрей Мозалёв
Москва
97.16
«Доволен своим прокатом, было приятно выступать в родном городе, всех хорошо поддерживали. Хотел бы всех причастных поблагодарить.
Были ли такие прокаты короткой после ЧЕ-2022 в Таллине? В этом сезоне первый старт был – мемориал Панина, там я тоже откатал хорошо, так, как сейчас, чуть-чуть меньше баллов набрал. Можно эти прокаты сравнить между собой.
Был ли готов к такому хорошему прокату? К прокату был готов, к месту, скорее нет (улыбается)», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
