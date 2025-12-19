Скидки
Ученица Тутберидзе Садкова призналась, что испытывала сложности в подготовке к ЧР-2026

Дарья Садкова
Комментарии

Ученица Этери ТутберидзеДарья Садкова рассказала о сложностях, с которыми столкнулась накануне чемпионата России — 2026. Соревнования в Санкт-Петербурге проходят с 18 по 21 декабря.

«После Гран-при в Омске возникли сложности при подготовке, но оставлю пока описание этих трудностей при себе. Расскажу подробнее по окончании соревнований.

Вчера, когда у нас была тренировка, под конец мы уходили, я сказала Этери Георгиевне, что в этот раз под бортик падать точно нельзя. Потому что бортики цифровые, даже не представляю, что бы случилось, если бы я задела его лезвием, что бы было с моим лезвием, что было бы бортиками (смеётся)», – передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

