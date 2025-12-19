Скидки
Фигурное катание

Алиса Двоеглазова — о дебюте на ЧР: в какой-то момент не понимала, где нахожусь

Алиса Двоеглазова
Фигуристка Алиса Двоеглазова поделилась впечатлениями от своего дебюта на чемпионате России. Спортсменка заняла второе место по итогам короткой программы, получив от судей 74,59 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 18:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
86.52
2
Алиса Двоеглазова
Москва
74.59
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
73.93

«Было очень много положительных эмоций. Я немного подустала ждать свой выход, но за день до жеребьёвки как будто чувствовала, что вытяну заключительный номер.

Каково было выступать на дебютном чемпионате России? Я в какой-то момент не понимала, что происходит, где нахожусь, но мне здесь было спокойнее выступать, чем на этапах Гран-при. Не знаю, почему, была внутренняя уверенность. Мне нравится музыка в короткой программе, постановка хорошо легла на меня, чувствую, это то, что надо», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Новости. Фигурное катание
