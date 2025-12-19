Скидки
Садкова рассказала, как с трудом объезжала игрушки после фееричного проката Петросян на ЧР

Садкова рассказала, как с трудом объезжала игрушки после фееричного проката Петросян на ЧР
Ученица Этери Тутберидзе — Дарья Садкова рассказала, как с трудом объезжала игрушки после фееричного проката Аделии Петросян в короткой программе на чемпионате России.

«Выходить после Аделии Петросян было очень стрессово. Когда стояла в коридоре, я слышала, как громко публика поддерживала Адель, она откатала чисто. Я увидела баллы, честно, хотела не слушать, чтобы не отвлекаться и побыть немного в себе, но так как у нас бортики цифровые, невольно заметила баллы. Подумала – она молодец, хорошо, чисто откатала! Когда на вышла лёд после неё, было очень много игрушек, я их с трудом объезжала.

Детишки ещё повсюду мешаются, было некомфортно и волнительно. Наверное, я переживала, что игрушки не успеют поднять, не успею размяться. И даже когда они собрали игрушки, возвращались обратно к бортику, потому что ещё кинули медведей. Хотя куда ещё? Думала, что сейчас и мне придётся их собирать, чтобы успеть размяться (улыбается). Но всё обошлось в итоге», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Петросян «расчехлила» своё оружие для победы на ОИ. Гуменник не отстаёт и выбирает тактику
Петросян «расчехлила» своё оружие для победы на ОИ. Гуменник не отстаёт и выбирает тактику
