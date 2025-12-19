Скидки
Фигурное катание

Фролова отреагировала на попадание в тройку после КП на чемпионате России

Анна Фролова
Фигуристка из Санкт-Петербурга Анна Фролова высказалась о третьем месте в короткой программе на чемпионате России — 2025. Одиночница получила от судей 73,93 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 18:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
86.52
2
Алиса Двоеглазова
Москва
74.59
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
73.93

«Рада, что сегодня всё исполнила хорошо. Завтра хочется поддержать этот настрой. К чемпионату России привыкнуть невозможно. Каждый год что-то новое, какие-то сложности. Мы растём, меняемся. Эмоции будут разные, привыкнуть было невозможно.

Рада, что мы катаемся без выходного дня. Не всем спортсменам нравится катать с днём перерыва, можно себя накрутить и перегореть. Мне проще, когда два дня подряд», – передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Аделия Петросян выиграла короткую программу на ЧР-2026, Двоеглазова — вторая
