«Иногда вопросами выводят на эмоции». Двоеглазова — о съёмках про группу Тутберидзе

Фигуристка Алиса Двоеглазова высказалась о съёмках сериала про группу Этери Тутберидзе. Сегодня, 19 декабря, россиянка заняла второе место по итогам короткой программы на чемпионате России. За свой прокат она получила 74,59 балла.

«Это очень необычный формат съёмки, снимают почти каждый твой шаг. Иногда задают некоторые вопросы с подвохом и выводят тебя на эмоции. Это документальный фильм про закулисье наших тренировок, это необычно и интересно», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян стала первой по итогам короткой программы в женском одиночном катании в рамках чемпионата России — 2026. Судьи поставили ей 86,52 балла. Тройку сильнейших по итогам соревновательного дня замкнула Анна Фролова (73,93).