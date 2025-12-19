Скидки
Анна Фролова рассказала, как вернулась к прошлогодней произвольной под мюзикл «Кошки»

Фигуристка из Санкт-Петербурга Анна Фролова высказалась о своей произвольной программе. Она вернулась к прошлогоднему номеру под мюзикл «Кошки».

«Почему вернулась к «Кошкам»? Решили это сделать после Казани. Какой-то причины не было, просто обсуждали эту идею, захотели – и решили попробовать. Мне эта программа по характеру больше подходит», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Сегодня, 19 декабря, Фролова стала третьей в короткой программе на чемпионате России — 2025. Одиночница получила от судей 73,93 балла. На первом месте расположилась Аделия Петросян с 86,52 балла в активе.

