Фигурное катание

Российская фигуристка рассказала, как читала книги Ремарка и Замятина

Российская фигуристка рассказала, как читала книги Ремарка и Замятина
Дарья Садкова
Фигуристка Дарья Садкова рассказала об опыте чтения романа Эрих Марии Ремарка «Три товарища» и произведения Евгения Замятина «Мы». Она отметила, что уделяет много времени для знакомства с литературными произведениями.

«Читала перед прокатом книгу Эрих Марии Ремарка «Три товарища». Мы готовились к итоговому сочинению, перед этим я занималась с репетитором, она мне невзначай сказала про книгу Замятина «Мы», антиутопия как пример к сочинению.

И когда случились некоторые проблемы в подготовке к чемпионату России, решила начать побольше читать, как раз купила эту книгу, затем появилось ещё больше желания читать. До этого не было так много времени, сейчас стараюсь уделять больше времени чтению.

С подругой Каролиной Коган пошли выбирать наряды, образы для жеребьёвки, зашли по пути в книжный, была акция, я как человек, который хочет потратить деньги выгодно, купила книгу «Три товарища». Люблю читать этого автора», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

