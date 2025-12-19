Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Если есть предложения, пишите». Фролова рассказала, будет ли отказываться от лирики

«Если есть предложения, пишите». Фролова рассказала, будет ли отказываться от лирики
Комментарии

Фигуристка из Санкт-Петербурга Анна Фролова рассказала о своих программах в лирическом стиле.

«Буду ли дальше оставаться в лирическом амплуа или пробовать что-то динамичное? Пока не знаю, рано об этом думать посередине сезона. Если есть предложения, пишите, всё рассмотрим (улыбается). Я люблю пробовать разные образы, тем более вернусь завтра к образу из мюзикла «Кошки» в произвольной.

В короткой программе мне нравится, во время проката слышу, как затихает зал, слышу, как мой конёк делает перетяжку – и это волшебный момент. Много зрителей, а все так тихо и осторожно смотрят», – передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Петросян «расчехлила» своё оружие для победы на ОИ. Гуменник не отстаёт и выбирает тактику
Петросян «расчехлила» своё оружие для победы на ОИ. Гуменник не отстаёт и выбирает тактику
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android