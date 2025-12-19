«Если есть предложения, пишите». Фролова рассказала, будет ли отказываться от лирики

Фигуристка из Санкт-Петербурга Анна Фролова рассказала о своих программах в лирическом стиле.

«Буду ли дальше оставаться в лирическом амплуа или пробовать что-то динамичное? Пока не знаю, рано об этом думать посередине сезона. Если есть предложения, пишите, всё рассмотрим (улыбается). Я люблю пробовать разные образы, тем более вернусь завтра к образу из мюзикла «Кошки» в произвольной.

В короткой программе мне нравится, во время проката слышу, как затихает зал, слышу, как мой конёк делает перетяжку – и это волшебный момент. Много зрителей, а все так тихо и осторожно смотрят», – передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.