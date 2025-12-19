Петросян призналась, что ей проще выступать без выходных между программами

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян довольна тем, что выступает без выходных между программами. Сегодня, 19 декабря, она стала первой в короткой программе на ЧР-2026. Произвольная программа у одиночниц состоится завтра, 20-го числа.

«Расписание без выходного? У нас очень давно не было такого, всегда два дня подряд катаем. Так что расписание привычное. Рада, что мы откатаем завтра, а не как мальчики — самые последние. Это плюс для меня. Всё нормально, всё нравится. В 14 лет у меня было два юниорских этапа, день перерыва — тогда это было хорошо. Как было бы сейчас — не знаю», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Петросян получила от судей 86,52 балла. Во время проката она исполнила тройной аксель.