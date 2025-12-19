Скидки
Петросян призналась, что ей проще выступать без выходных между программами

Петросян призналась, что ей проще выступать без выходных между программами
Аделия Петросян
Двукратная чемпионка России Аделия Петросян довольна тем, что выступает без выходных между программами. Сегодня, 19 декабря, она стала первой в короткой программе на ЧР-2026. Произвольная программа у одиночниц состоится завтра, 20-го числа.

«Расписание без выходного? У нас очень давно не было такого, всегда два дня подряд катаем. Так что расписание привычное. Рада, что мы откатаем завтра, а не как мальчики — самые последние. Это плюс для меня. Всё нормально, всё нравится. В 14 лет у меня было два юниорских этапа, день перерыва — тогда это было хорошо. Как было бы сейчас — не знаю», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Петросян получила от судей 86,52 балла. Во время проката она исполнила тройной аксель.

