Петросян рассказала, как было принято решение выступить в Омске вне конкурса

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян рассказала, почему приняла решение выступить на Гран-при России в Омске вне конкурса.

«Я просто очень рада, что у меня всё получилось. Хочется, чтобы и в произвольной программе было также. Аксель восстановила две недели назад, но редкие выезды. Вставила в программу неделю. Потихоньку стал получаться. пять—шесть дней назад решили, что на чемпионате России пойду на этот элемент.

Могу сказать, что хейта сейчас мало. Люди поддерживают, помогают словами. За что я им благодарна, конечно. Выступление в Омске не было неожиданным, так как сказали, что нужно накатывать программы. Меня не спрашивали — сказали, что нужно ехать. Надеюсь, это мне тоже помогло. Я почувствовала внимание публики сегодня, когда делаешь поклон — видишь всех. Ощущения невероятное.

Это и есть тот прокат, ради которого я вышла и постаралась. Сегодня было особенно нервно, так как ещё не выступала с таким контентом. Было страшновато», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Ранее Петросян стала первой по итогам короткой программы в женском одиночном катании в рамках чемпионата России — 2026. Судьи поставили ей 86,52 балла.