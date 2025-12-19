Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат России по фигурному катанию 2026: результаты, 19 декабря 2025

Чемпионат России — 2026 по фигурному катанию: результаты 19 декабря
Пётр Гуменник
Комментарии

Сегодня, 19 декабря, в Санкт-Петербурге прошёл второй соревновательный день чемпионата России – 2026 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026, Санкт-Петербург. Результаты на 19 декабря:

Мужчины, короткая программа:

1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 103,77.
2. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 100,99.
3. Андрей Мозалёв (Москва) — 97,16.
4. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) — 92,76.
5. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) — 90,77.

Женщины, короткая программа:

1. Аделия Петросян (Москва) — 86,52.
2. Алиса Двоеглазова (Москва) — 74,59.
3. Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 73,93.
4. Дарья Садкова (Москва) — 73,37.
5. Мария Захарова (Москва) — 71,37.

Календарь чемпионата России - 2025 по фигурному катанию
Материалы по теме
Аделия Петросян выиграла короткую программу на ЧР-2026, Двоеглазова — вторая
Пётр Гуменник стал лидером по итогам короткой программы на чемпионате России — 2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android