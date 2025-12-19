Чемпионат России — 2026 по фигурному катанию: результаты 19 декабря

Сегодня, 19 декабря, в Санкт-Петербурге прошёл второй соревновательный день чемпионата России – 2026 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026, Санкт-Петербург. Результаты на 19 декабря:

Мужчины, короткая программа:

1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 103,77.

2. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 100,99.

3. Андрей Мозалёв (Москва) — 97,16.

4. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) — 92,76.

5. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) — 90,77.

Женщины, короткая программа:

1. Аделия Петросян (Москва) — 86,52.

2. Алиса Двоеглазова (Москва) — 74,59.

3. Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 73,93.

4. Дарья Садкова (Москва) — 73,37.

5. Мария Захарова (Москва) — 71,37.