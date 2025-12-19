Петросян рассказала, как проходили съёмки сериала о группе Тутберидзе

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян высказалась о съёмках сериала про группу Этери Тутберидзе. Сегодня, 19 декабря, россиянка заняла первое место по итогам короткой программы на чемпионате России.

«Сериал «Метод Тутберидзе»? Честно, не очень люблю, когда за мной ходят с камерами по пятам. Было обговорено с режиссёрами, чтобы они не снимали меня тогда, когда мне не хотелось. Им удалось подстроиться под меня. Надеюсь, что работа была комфортной с обеих сторон. Формат необычный, показаны все те эмоции, которые есть на самом деле», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.