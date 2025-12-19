Петросян объяснила, почему ей нравится её короткая программа

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян положительно высказалась о своей короткой программе. Сегодня, 19 декабря, россиянка заняла первое место по итогам короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Крик! Когда не получается прокат на тренировках, я прямо отрываюсь! На несколько секунд дольше, чем надо. Мне нравится, что она яркая, интенсивная, энергичная. Я заряжаюсь в процессе», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Второе место заняла Алиса Двоеглазова, которая получила 74,59 балла. Тройку сильнейших по итогам соревновательного дня замкнула Анна Фролова (73,93).