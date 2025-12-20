Петросян довела болельщиков до слёз, Семененко парил надо льдом. Фото второго дня ЧР

19 декабря в Санкт-Петербурге на льду дворца спорта «Юбилейный» продолжились соревнования чемпионата России — 2026 по фигурному катанию. Короткие программы показали одиночники.

У мужчин рубеж в 100 баллов превзошли Пётр Гуменник и Евгений Семененко. На третьей строчке расположился Андрей Мозалёв, безупречно исполнивший свою программу.

У женщин блестящим прокатом с тройным акселем довела болельщиков до слёз Аделия Петросян. Зал стоя аплодировал ученице Этери Тутберидзе. Второй результат показала Алиса Двоеглазова. Третье место занимает Анна Фролова.

Лучшие кадры второго дня соревнований чемпионата России — 2026 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.