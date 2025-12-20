ЧР-2026 — онлайн-трансляция 20 декабря 2025, выступления Петросян, Степановой/Букина

Сегодня, 20 декабря, в Санкт-Петербурге продолжится чемпионат России по фигурному катанию — 2026. Фигуристы выступят с произвольными танцами, спортивные пары и женщины покажут произвольные программы. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьего дня соревнований.

Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

В 13:00 мск начнутся прокаты произвольных танцев. В 15:45 в борьбу вступят спортивные пары, а в 18:05 развернётся борьба за медали у женщин.

Турнир завершится в воскресенье, 21 декабря. Год назад чемпионами России в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин. В парном катании победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Среди женщин чемпионкой России во второй раз стала Аделия Петросян.