Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: расписание на 20 декабря 2025

Сегодня, 20 декабря, продолжается чемпионат России по фигурному катанию — 2026. Фигуристы выступят с произвольными танцами, спортивные пары и женщины покажут произвольные программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего соревновательного дня чемпионата России.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Расписание соревнований на 20 декабря (время начала московское):

13:00. Танцы на льду, произвольный танец.

15:45. Спортивные пары. Произвольная программа.

18:05. Женщины. Произвольная программа.

Турнир завершится в воскресенье, 21 декабря. Год назад чемпионами России в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин. В парном катании победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Среди женщин чемпионкой России во второй раз стала Аделия Петросян.