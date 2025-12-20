Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: расписание на 20 декабря 2025

Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: расписание на 20 декабря 2025
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, продолжается чемпионат России по фигурному катанию — 2026. Фигуристы выступят с произвольными танцами, спортивные пары и женщины покажут произвольные программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего соревновательного дня чемпионата России.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Расписание соревнований на 20 декабря (время начала московское):

  • 13:00. Танцы на льду, произвольный танец.
  • 15:45. Спортивные пары. Произвольная программа.
  • 18:05. Женщины. Произвольная программа.

Турнир завершится в воскресенье, 21 декабря. Год назад чемпионами России в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин. В парном катании победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Среди женщин чемпионкой России во второй раз стала Аделия Петросян.

Календарь чемпионата России по фигурному катанию — 2026
Материалы по теме
Петросян продлит победную серию и возьмёт третье золото чемпионата России подряд? LIVE
Live
Петросян продлит победную серию и возьмёт третье золото чемпионата России подряд? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android