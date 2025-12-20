Бывшего российского фигуриста Десятова пожизненно дисквалифицировали из-за дела о насилии

Американский фигурист Иван Десятов, ранее выступавший за Россию, пожизненно отстранён от соревнований из-за обвинений в сексуальном насилии над фигуристкой. Об этом сообщается на сайте Американского центра безопасности спорта (US Center for SafeSport).

В октябре 2024 года эстонская фигуристка Солен Мазинг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны Десятова.

В последнее время 24-летний Десятов выступал в танцах на льду в дуэте с американкой Изабеллой Флорес. Изначально спортсмен выступал за Россию и катался в паре с Ириной Хаврониной, а затем начал выступления под флагом Беларуси с Екатериной Андреевой.