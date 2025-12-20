Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бывшего российского фигуриста Десятова пожизненно дисквалифицировали из-за дела о насилии

Бывшего российского фигуриста Десятова пожизненно дисквалифицировали из-за дела о насилии
Комментарии

Американский фигурист Иван Десятов, ранее выступавший за Россию, пожизненно отстранён от соревнований из-за обвинений в сексуальном насилии над фигуристкой. Об этом сообщается на сайте Американского центра безопасности спорта (US Center for SafeSport).

В октябре 2024 года эстонская фигуристка Солен Мазинг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны Десятова.

В последнее время 24-летний Десятов выступал в танцах на льду в дуэте с американкой Изабеллой Флорес. Изначально спортсмен выступал за Россию и катался в паре с Ириной Хаврониной, а затем начал выступления под флагом Беларуси с Екатериной Андреевой.

Материалы по теме
Петросян продлит победную серию и возьмёт третье золото чемпионата России подряд? LIVE
Live
Петросян продлит победную серию и возьмёт третье золото чемпионата России подряд? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android