Правительство США признало ответственность в крушении самолёта с фигуристами

Американское правительство признало, что действия авиадиспетчера и пилотов армейских вертолётов сыграли роль в столкновении пассажирского самолёта и армейского вертолёта 29 января недалеко от Вашингтона. Об этом сообщает ESPN.

В результате крушения погибли 67 человек, включая несколько фигуристов-юниоров, их родителей и тренеров. Среди погибших были чемпионы мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

В официальном ответе на иск, поданный одной из семей жертв, говорится, что правительство несёт ответственность за катастрофу отчасти потому, что авиадиспетчер нарушил правила визуального разделения в ту ночь, а также за «неспособность пилотов армейских вертолётов сохранять бдительность, чтобы увидеть и избежать столкновения» с пассажирским самолётом.

Однако в иске указывалось, что другие лица, включая пилотов самолёта и авиакомпании, также могли сыграть свою роль. В иске также подверглись обвинениям American Airlines и её региональный партнёр, PSA Airlines, в причастности к катастрофе, но эти авиакомпании подали ходатайства об отклонении иска.

Авиакомпании не предприняли достаточных мер для снижения рисков полётов на близком расстоянии от вертолётов в районе Вашингтона и недостаточно подготовили своих пилотов к подобным действиям.

