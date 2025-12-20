Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Топ-4 после КП мужчин на чемпионате России — 2026 совпал с тем, что был три года назад

Комментарии

Итоговая четвёрка лидеров по итогам короткой программы среди мужчин на чемпионате России по фигурному катанию — 2026 совпала с той, которая была на чемпионате страны — 2023 три года назад.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
103.77
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
100.99
3
Андрей Мозалёв
Москва
97.16

Лидером по итогам короткой программы в этом году стал Пётр Гуменник, набравший 103,77 балла. За ним расположился Евгений Семененко со 100,99 балла. Тройку лидеров на текущий момент замыкает Андрей Мозалёв с 97,16. Четвёртым идёт Матвей Ветлугин (92,76). Произвольная программа у мужчин пройдёт в воскресенье, 21 декабря.

В декабре 2022 года чемпионат России выиграл Евгений Семененко. На турнире сложилась редкая для фигурного катания ситуация, когда два спортсмена — Гуменник и Семененко — набрали одинаковые баллы по сумме обеих программ с точностью до сотой. Победа была присвоена Семененко за счёт более высокой оценки за произвольную программу.

Календарь чемпионата России по фигурному катанию - 2026
