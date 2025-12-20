«Наши есть наши». Костомаров — о том, будет ли смотреть Олимпиаду в Италии

Олимпийский чемпион (2006) в танцах на льду фигурист Роман Костомаров заявил, что намерен смотреть Олимпийские игры в Милане, несмотря на то что россияне выступят на них только в нейтральном статусе.

— Россиян потихоньку начинают допускать до Олимпиады. Будете смотреть Игры в Милане?

— Конечно, буду. Я сам спортсмен. И я всегда болею и переживаю за наших. Особенно на таких действительно больших турнирах, как чемпионаты мира, Европы и, дай бог, Олимпиады. Да, статус нейтральный, но наши есть наши. Но будем надеяться, что в скором времени мы будем полноценными участниками всех соревнований, — приводит слова Костомарова Sport24.

Из российских фигуристов на Олимпиаде в нейтральном статусе выступят одиночники Аделия Петросян и Пётр Гуменник.