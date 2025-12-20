Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Наши есть наши». Костомаров — о том, будет ли смотреть Олимпиаду в Италии

«Наши есть наши». Костомаров — о том, будет ли смотреть Олимпиаду в Италии
Комментарии

Олимпийский чемпион (2006) в танцах на льду фигурист Роман Костомаров заявил, что намерен смотреть Олимпийские игры в Милане, несмотря на то что россияне выступят на них только в нейтральном статусе.

— Россиян потихоньку начинают допускать до Олимпиады. Будете смотреть Игры в Милане?
— Конечно, буду. Я сам спортсмен. И я всегда болею и переживаю за наших. Особенно на таких действительно больших турнирах, как чемпионаты мира, Европы и, дай бог, Олимпиады. Да, статус нейтральный, но наши есть наши. Но будем надеяться, что в скором времени мы будем полноценными участниками всех соревнований, — приводит слова Костомарова Sport24.

Из российских фигуристов на Олимпиаде в нейтральном статусе выступят одиночники Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Материалы по теме
Гуменник боролся за лутц, Петросян — за триксель. Наши олимпийцы в шаге от золота ЧР
Гуменник боролся за лутц, Петросян — за триксель. Наши олимпийцы в шаге от золота ЧР
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android