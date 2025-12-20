«Просто роскошно!» Бестемьянова — о прокате КП Петросян на чемпионате России — 2026

Олимпийская чемпионка (1988) в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление российской фигуристки Аделии Петросян на чемпионате России — 2026. В короткой программе Петросян исполнила тройной аксель и стала лидером соревнований, набрав 86,52 балла.

«Сегодня очень хороша была Аделия Петросян. Просто роскошно! Вроде бы у неё и программа старая, но всё равно есть какая-то свежесть, даже помимо роскошного тройного акселя. Аделия — удивительная девочка. Слежу за ней ещё с юниорского спорта, она всегда мне очень нравилась!

Петросян очень красиво взрослеет. Из неё получилась очень яркая фигуристка. Теперь ей желаю успехов в произвольной программе. Если бы Аделия не прыгнула тройной аксель, то была бы жёсткая борьба. А с тройным акселем Петросян в абсолютной недосягаемости», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

Произвольные программы женщин пройдут в субботу, 20 декабря.