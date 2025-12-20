Скидки
У Аделии Петросян на экране телефона стоит фото золотой олимпийской медали

Комментарии

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян в качестве обоев на главном экране телефона установила фото золотой олимпийской медали. Это было замечено во время чемпионата России — 2026, который проходит в Санкт-Петербурге, — фотографию сделала корреспондент «Чемпионата» Катерина Чистова.

Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

По итогам короткой программы Петросян занимает на турнире лидирующую позицию. Она исполнила в прокате тройной аксель и получила от судей 86,52 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 18:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
86.52
2
Алиса Двоеглазова
Москва
74.59
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
73.93

В феврале 2026 года Петросян примет участие в Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе. В сентябре 2025 года она выиграла специальный отборочный турнир, который прошёл в Пекине, и завоевала право стать участницей Олимпиады.

Календарь чемпионата России по фигурному катанию
Гуменник боролся за лутц, а Петросян — за триксель. Наши олимпийцы в шаге от золота ЧР
