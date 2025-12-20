Танцоры Жданова и Бабаев-Смирнов хотели пригласить Леонтьева на своё выступление

Российские фигуристы Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов заявили, что хотели бы пригласить российского певца Валерия Леонтьева на своё выступление. В текущем сезоне фигуристы исполняют ритм-танец под попурри песен Леонтьева, произвольный танец спортсменов поставлен по мотивам фильма «Жестокий романс».

Бабаев-Смирнов: Прежде всего мы сами внутренне стали немного взрослее, получается передать образ более продумано и сознательно, с чувством с толком.

И это сказывается на том, как воспринимают это зрители на льду.

Жданова: для нас важно всё, мы стараемся сделать свой максимум. Болельщики это наше всё, мы их очень любим — это не передать словами.

Бабаев-Смирнов: наша дисциплина — спортивные танцы на льду. Здесь важна и спортивная составляющая, и эстетическая. Работать нужно в обоих направлениях.

Жданова: Была мысль пригласить Ларису Гузееву? Было бы приятно, если бы она смогла приехать. И было бы интересно узнать, что она думает по поводу нашего танца.

Бабаев-Смирнов: Была такая мысль. Мы даже хотели позвать Валерия Леонтьева на наше выступление. Но пока не получилось, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.