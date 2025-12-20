Скидки
Леонтьева и Горелкин подвели итоги чемпионата России — 2026, где выступили после операции

Комментарии

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, подвели итоги чемпионата России — 2026, на котором выступили после операции у партнёрши.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
20 декабря 2025, суббота. 13:00 МСК
Идёт

Леонтьева: В первую очередь хотим поблагодарить друг друга. Если бы у нас не было гармонии в паре, взаимопонимания друг с другом, с тренерами, ничего бы не получилось, мы бы не выступали здесь. Всё благодаря общим усилиям, поддержке, любви мы смогли это сделать. Мы всем благодарны.

Мысли, чтобы не кататься, не было. Нас допустили до чемпионата России, мы были обязаны подготовиться и выступить. Это самый сложный старт в карьере? Нет, не могу назвать его самым сложным, мы всегда выступаем с приключениями. Надеюсь, что когда-нибудь это закончится и всё будет поспокойнее. Мы стали более ответственными, дисциплинированными, наверное, в этом заключается успех. Стало больше нагрузки, выносливость стала лучше. Всё будет хорошо.

Горелкин: Наверное, то, что мы держимся семь лет за счёт того, что мы есть друг у друга, есть поддержка вне зависимости от того, что происходило. Это взаимопонимание, эмпатия, которая у обоих есть, мы на этом и держимся, проходим тяжёлые моменты, травмы и движемся вперёд. Что позитивного отметим? Наша работа с тренерами, друг с другом, наша мотивация, — предаёт слова Леонтьевой и Горелкина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

