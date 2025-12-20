Скидки
ЧР по фигурному катанию 2026, танцы на льду, произвольный танец: результаты

Александра Степанова и Иван Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду
Комментарии

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, стали победителями чемпионата России — 2026. За два танца они получили от судей 216,94.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
20 декабря 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено

Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов, показавшие суммарный результат 211,44 балла. Тройку призёров замкнули Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, набравшие 200,63.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Александра Степанова/Иван Букин — 216,94.

2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 211,44.

3. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 200,63.

4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 198,75.

5. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 193,22.

6. Елизавета Шичина/Павел Дрозд — 190,28.

Календарь чемпионата России по фигурному катанию — 2026
