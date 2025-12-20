Степанова и Букин стали пятикратными чемпионами России, это их третья победа на ЧР подряд

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, выиграли на чемпионате России — 2026 свой пятый титул чемпионов страны в карьере. Также это стало третьей подряд победой спортсменов на чемпионатах России. За два проката Степанова и Букин суммарно получили 216,94 балла.

В текущем сезоне Степанова и Букин выиграли оба этапа Гран-при, на которых выступали. Также на счету фигуристов две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы. Они становились участниками Олимпийских игр в Пекине, где заняли шестое место.

Вместе фигуристы выступают 18 лет — с 2007 года.