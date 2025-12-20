Фигуристы Щербакова и Гончаров рассказали о сдаче сессии во время чемпионата России

Российский танцевальный дуэт Анна Щербакова и Егор Гончаров прокомментировали пятое место на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге.

Щербакова: Улучшение личного рекорда вселяет уверенность? Да, точно, потому что была проделана большая работа и по ходу сезона, и после этапов. Когда мы видим прогресс в баллах, мы видим, что вся работа была проделана не зря. Все силы, которые мы отдали на льду, мы отдали не зря.

Не помню свой предыдущий чемпионат России по переживаниям, тогда был неприятный инцидент, и турнир прошёл в тумане. Не помню ни внутренние ощущения, ни ощущения от прокатов. Но относительно этапов присутствовала определённая доля уверенности.

Гончаров: Мы довольны тем, что получили от этого турнира, мы сделали чистые прокаты, получили удовольствие, попали в сборную. Довольны своим местом.

Начал сдавать сессию, закрывал вчера и позавчера. До ритм-танца я сдавал, получилось не очень, после проката сидел вечером, перерешал тесты, в день перерыва перерисовал задание и сдал, — передаёт слова Щербаковой и Гончарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.