Букин — о победе на ЧР-2026: приеду, буду пахать в три раза сильнее

Российский фигурист Иван Букин высказался о победе на чемпионате России — 2026 по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. В дуэте с Александрой Степановой он в пятый раз стал чемпионом России в танцах на льду.
«Для меня любой чемпионат России — очень трудный старт. Помимо дикой концентрации и ответственности турнира, ты всегда хочешь показать работу, которую проделал с последнего старта. Соглашусь, что мог бы лучше. Приеду, буду пахать в три раза сильнее», — сказал Букин в эфире Первого канала.
Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Танцы на льду. Итоговые результаты
1. Александра Степанова/Иван Букин — 216,94.
2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 211,44.
3. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 200,63.