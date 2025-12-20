Букин — о победе на ЧР-2026: приеду, буду пахать в три раза сильнее

Российский фигурист Иван Букин высказался о победе на чемпионате России — 2026 по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. В дуэте с Александрой Степановой он в пятый раз стал чемпионом России в танцах на льду.

«Для меня любой чемпионат России — очень трудный старт. Помимо дикой концентрации и ответственности турнира, ты всегда хочешь показать работу, которую проделал с последнего старта. Соглашусь, что мог бы лучше. Приеду, буду пахать в три раза сильнее», — сказал Букин в эфире Первого канала.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Александра Степанова/Иван Букин — 216,94.

2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 211,44.

3. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 200,63.