Кагановская и Некрасов прокомментировали первую совместную медаль чемпионата России

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, высказались о завоевании серебряной медали чемпионата России — 2026 по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Эта медаль стоила больших трудов. Очень много работы было с июня, да даже раньше. В целом прокат был довольно чистым. Все элементы были выполнены, всё шло как запланировали. Были какие-то косяки, но не знаем, видны ли они на видео судьям или только мы их заметили. А так в целом мы довольны сегодняшним днём и тем, какой прокат получился», — сказали Кагановская и Некрасов в эфире Первого канала.