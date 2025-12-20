Скидки
Кагановская и Некрасов прокомментировали первую совместную медаль чемпионата России

Комментарии

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, высказались о завоевании серебряной медали чемпионата России — 2026 по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
20 декабря 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено

«Эта медаль стоила больших трудов. Очень много работы было с июня, да даже раньше. В целом прокат был довольно чистым. Все элементы были выполнены, всё шло как запланировали. Были какие-то косяки, но не знаем, видны ли они на видео судьям или только мы их заметили. А так в целом мы довольны сегодняшним днём и тем, какой прокат получился», — сказали Кагановская и Некрасов в эфире Первого канала.

