Фигуристка Екатерина Миронова отреагировала на 4-е место на ЧР в паре с Евгением Устенко

Российская фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Евгением Устенко, прокомментировала выступление на чемпионате России — 2026, где спортсмены заняли четвёртое место.

«Были полностью в прокате, в программе, друг с другом. Эмоций после проката абсолютно не было, выложились на все 100%. Что касается результата, он такой, какой есть, мы сделали всё, что могли, на данный момент на этом этапе. Пока мы в моменте, восстанавливаемся. Мы немножко нервничали, в целом аплодисменты не сильно повлияли на это. Это спорт, всё бывает», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.