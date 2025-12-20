Скидки
Фигуристка Екатерина Миронова отреагировала на 4-е место на ЧР в паре с Евгением Устенко

Российская фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Евгением Устенко, прокомментировала выступление на чемпионате России — 2026, где спортсмены заняли четвёртое место.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
20 декабря 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено

«Были полностью в прокате, в программе, друг с другом. Эмоций после проката абсолютно не было, выложились на все 100%. Что касается результата, он такой, какой есть, мы сделали всё, что могли, на данный момент на этом этапе. Пока мы в моменте, восстанавливаемся. Мы немножко нервничали, в целом аплодисменты не сильно повлияли на это. Это спорт, всё бывает», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Календарь чемпионата России по фигурному катанию
