Степанова и Букин рассказали, смотрят ли прокаты их дети

Пятикратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин после победы на ЧР-2026 в Санкт-Петербурге рассказали, смотрят ли их соревновательные прокаты их дети. В сумме за свои прокаты они получили от судей 216,94 балла.

«Они смотрят, любят очень. Даже как-то раз нам сказали, что хотят так же. Когда приезжаешь домой, они даже могут что-то сказать, поправить», — сказали Степанова и Букин в эфире Первого канала.

3 января 2022 года у Букина и хореографа Алёны Самарской родился сын, которого назвали Артёмом. В марте 2023 года Александра Степанова родила первенца, о чём сообщила в соцсетях.