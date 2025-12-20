Кагановская/Некрасов — о серебре ЧР-2026: знаем, что можем быть ещё выше

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, заявили о готовности занимать первое место после завоевания серебряной медали чемпионата России — 2026 по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Конечно мы знаем, что можем быть ещё выше и выступать лучше. Но нам надо много работать. Даже не над чистой, а над плюсами. Плюсами нужно тоже уметь выигрывать. Оценками мы не расстроены. Это наши лучше баллы за сезон. Наоборот, рады их видеть», — сказали Кагановская и Некрасов в эфире Первого канала.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Танцы на льду. Итоговые результаты:

1. Александра Степанова/Иван Букин — 216,94.

2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 211,44.

3. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 200,63.