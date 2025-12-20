Степанова и Букин прокомментировали свою победу на чемпионате России — 2026

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали свою победу на чемпионате России — 2026, которая стала для них пятой в карьере.

«Хотелось бы сразу оценку дать. Если сравнивать с первым днём соревнований, сегодня мы были собой довольны меньше.

Элементы все были выполнены чисто. Но в ритм-танце мы на полную катушку катались, в произвольном были больше в контроле. А хотелось бы больше эмоций. Но этот прокат был лучше, чем на прошлом этапе. А так мы очень рады. Безумно приятно было кататься под такие аплодисменты. Технически всё выполнили, всё додержали», — сказали Степанова и Букин в эфире Первого канала.