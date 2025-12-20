Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Степанова и Букин прокомментировали свою победу на чемпионате России — 2026

Степанова и Букин прокомментировали свою победу на чемпионате России — 2026
Комментарии

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали свою победу на чемпионате России — 2026, которая стала для них пятой в карьере.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
20 декабря 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено

«Хотелось бы сразу оценку дать. Если сравнивать с первым днём соревнований, сегодня мы были собой довольны меньше.

Элементы все были выполнены чисто. Но в ритм-танце мы на полную катушку катались, в произвольном были больше в контроле. А хотелось бы больше эмоций. Но этот прокат был лучше, чем на прошлом этапе. А так мы очень рады. Безумно приятно было кататься под такие аплодисменты. Технически всё выполнили, всё додержали», — сказали Степанова и Букин в эфире Первого канала.

Календарь чемпионата России по фигурному катанию
Материалы по теме
Бойкова/Козловский в ожидании. На тренировке у Мишиной/Галлямова не получилось ничего LIVE
Live
Бойкова/Козловский в ожидании. На тренировке у Мишиной/Галлямова не получилось ничего LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android