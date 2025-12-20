«Мы в шоке». Пасечник и Чиризано оценили завоевание бронзы на чемпионате России — 2026

Серебряные призёры финала Гран-при России – 2025 в танцах на льду Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано прокомментировали завоевание бронзы на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге.

«Пока не полное осознание ситуации. Нет принятия от слова совсем. Мы в шоке. Думаю, зрители видели наши эмоции. Для нас это было сегодня неожиданно и очень-очень приятно. Сидели и не думали о местах. Не думали, сколько другие ребята наберут баллов, это всё индивидуально. Просто сами остались под впечатлением от своего проката. Наша главная задача была — хорошо выступить и гордиться своим выступлением», — сказали Пасечник и Чиризано в эфире Первого канала.