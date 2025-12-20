Пасечник и Чиризано прокомментировали первую совместную медаль чемпионата России

Серебряные призёры финала Гран-при России – 2025 в танцах на льду Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано высказались о том, что завоевали первую в совместной карьере медаль на чемпионате России.

Пасечник и Чиризано стали бронзовыми медалистами ЧР-2026, который проходит в Санкт-Петербурге. В сумме за оба танца они получили от судей 200,63 балла.

«До объявления оценок мы чувствовали, что удовлетворены своим прокатам. Выкладывались на максимум, получали удовольствие, было тяжело, но на износ ехали до конца. Но выполнили все элементы, душевно, с эмоциями, чисто», — сказали Пасечник и Чиризано в эфире Первого канала.