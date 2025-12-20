Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Пасечник и Чиризано прокомментировали первую совместную медаль чемпионата России

Пасечник и Чиризано прокомментировали первую совместную медаль чемпионата России
Серебряные призёры финала Гран-при России – 2025 в танцах на льду Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано высказались о том, что завоевали первую в совместной карьере медаль на чемпионате России.

Пасечник и Чиризано стали бронзовыми медалистами ЧР-2026, который проходит в Санкт-Петербурге. В сумме за оба танца они получили от судей 200,63 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
20 декабря 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено

«До объявления оценок мы чувствовали, что удовлетворены своим прокатам. Выкладывались на максимум, получали удовольствие, было тяжело, но на износ ехали до конца. Но выполнили все элементы, душевно, с эмоциями, чисто», — сказали Пасечник и Чиризано в эфире Первого канала.

