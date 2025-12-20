Скидки
Фигурное катание

Пасечник и Чиризано — о произвольном танце на ЧР: прокат был поистине тяжёлым

Комментарии

Фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано оценили своё выступление в произвольном танце на чемпионате России — 2026. Дуэт занял итоговое третье место.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
20 декабря 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено

Пасечник: Получилось прочувствовать программу, откатать её душевно, спасибо огромное каждому, кто нас поддерживает! Прокат был поистине тяжелым, но рады, доехали до конца.

Из-за того, что сезон складывался не очень удачно, подготовка к чемпионату России проходила очень насыщенно. Когда мы приехали сюда, голова была загружена тем, что хотелось показать свой максимум, мне нужно было выполнить задачу.

Чиризано: Зрители, правда, бомба. Это было классно! По эмоциям тяжело сказать, только что выступили, не до конца пришли в себя. Эмоции позитивные, радостные, — передаёт слова Пасечник и Чиризано корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

