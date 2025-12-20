«Не коренной житель Петербурга, приёмный». Кагановская и Некрасов — о домашнем ЧР

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, высказались о поддержке болельщиков на чемпионате России — 2026, который проходит в Санкт-Петербурге.

Кагановская: Хочется сказать огромное спасибо зрителям, сегодня происходило что-то невероятное, поддержка до самого конца. Спасибо всем!

Серебро – это очень важно, приятно, мы рады, что получилось откатать обе программы чисто, рады, что получилось завоевать первую медаль, будем работать дальше и больше. Эта медаль очень много для нас значит.

Некрасов: Спасибо федерации за организацию турнира, это было грандиозно. Отдельное спасибо Санкт-Петербургу, мы рады его представлять с Васей с этого сезона. Выступали уже дома, хоть я не коренной житель, приёмный (смеётся), — передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.