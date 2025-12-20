Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пасечник и Чиризано рассказали, как им удалось реабилитироваться после неудач на Гран-при

Пасечник и Чиризано рассказали, как им удалось реабилитироваться после неудач на Гран-при
Комментарии

Фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано объяснили неудачные выступления на этапах Гран-при России — 2025/2026. На чемпионате России — 2026 спортсмены стали третьими.

Пасечник: В чём была причина неудачных выступлений, я не могу ответить, но после них немножко переосмыслила тренировочный процесс. Мы прислушивались к телу, какие-то нагрузки исключила, какие-то добавила. Искала подход — и нашла. Мы чувствовали здесь себя уверенно, потому что подготовка была стабильной.

Чиризано: Искали более удобные связки, направления, обсуждали максимально каждый элемент, чтобы было удобно. К чемпионату России подошли максимально ответственно, — передаёт слова Пасечник и Чиризано корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Пасечник и Чиризано прокомментировали первую совместную медаль чемпионата России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android