Пасечник и Чиризано рассказали, как им удалось реабилитироваться после неудач на Гран-при

Фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано объяснили неудачные выступления на этапах Гран-при России — 2025/2026. На чемпионате России — 2026 спортсмены стали третьими.

Пасечник: В чём была причина неудачных выступлений, я не могу ответить, но после них немножко переосмыслила тренировочный процесс. Мы прислушивались к телу, какие-то нагрузки исключила, какие-то добавила. Искала подход — и нашла. Мы чувствовали здесь себя уверенно, потому что подготовка была стабильной.

Чиризано: Искали более удобные связки, направления, обсуждали максимально каждый элемент, чтобы было удобно. К чемпионату России подошли максимально ответственно, — передаёт слова Пасечник и Чиризано корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.