Кагановская ответила, пересекаются ли они с Пасечник и Чиризано на тренировках у Крыловой

Российская фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду, рассказала, пересекаются ли она и её партнёр Максим Некрасов с другими спортсменами, Елизаветой Пасечник и Дарио Чиризано, на тренировках. Оба дуэта работают с Анжеликой Крыловой.

На чемпионате России Кагановская/Некрасов выиграли серебряные медали, Пасечник/Чиризано — бронзовые.

«Когда мы приезжаем на тренировки к Анжелике Алексеевне [Крыловой], бывает, что мы даже на разных льдах. Видимся мало. Я рада за Анжелику Алексеевну, за ребят, за то, что у нашего общего тренера сегодня две награды», — передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.