Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кагановская ответила, пересекаются ли они с Пасечник и Чиризано на тренировках у Крыловой

Кагановская ответила, пересекаются ли они с Пасечник и Чиризано на тренировках у Крыловой
Комментарии

Российская фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду, рассказала, пересекаются ли она и её партнёр Максим Некрасов с другими спортсменами, Елизаветой Пасечник и Дарио Чиризано, на тренировках. Оба дуэта работают с Анжеликой Крыловой.

На чемпионате России Кагановская/Некрасов выиграли серебряные медали, Пасечник/Чиризано — бронзовые.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
20 декабря 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено

«Когда мы приезжаем на тренировки к Анжелике Алексеевне [Крыловой], бывает, что мы даже на разных льдах. Видимся мало. Я рада за Анжелику Алексеевну, за ребят, за то, что у нашего общего тренера сегодня две награды», — передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Календарь чемпионата России по фигурному катанию
Материалы по теме
Степанова/Букин вне конкуренции, а Мишина/Галлямов триумфально вернулись за золотом ЧР!
Степанова/Букин вне конкуренции, а Мишина/Галлямов триумфально вернулись за золотом ЧР!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android