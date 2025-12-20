Скидки
Фигурист Дарио Чиризано: очередь, места, баллы — от нас это не зависит

Фигурист Дарио Чиризано: очередь, места, баллы — от нас это не зависит
Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, высказали мнение, что места и баллы на турнирах зависят не от них.

На чемпионате России — 2026 дуэт занял третье место.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
20 декабря 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено

Чиризано: Очередь, места, баллы – от нас это не зависит. От нас зависит, в каком ты ресурсе выйдешь, как откатаешь программы. Поэтому нужно концентрироваться на том, чтобы показать максимум, у всех он разный.

Пасечник: На этапах Гран-при мы были далеко от пьедестала, а на чемпионате России получилось так, что оказались в тройке. Проделали огромную работу, рады, что наш труд вознаградился, — передаёт слова Пасечник и Чиризано корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Календарь чемпионата России по фигурному катанию
