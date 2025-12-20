Букин рассказал, что ещё не успел осознать пятый титул чемпиона России

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой, заявил, что ещё не успел осознать пятый титул чемпиона России, который спортсмены завоевали на текущем чемпионате страны.

«Начнём с более важного — со зрителей, которые пришли и поддерживали, это что-то невероятное. Каждый раз приезжаю в Санкт-Петербург и получаю такие эмоции от зала, болельщиков. Так и появляется желание вновь выходить, улучшаться и стараться. Благодарен всем, кто болел за наши танцы на льду.

По поводу чемпионства говорить трудно, я не успел ещё ничего осознать. Прокат был нелёгким, но это огромный опыт, который хочется отложить в шкафчик с багажом. И иногда заглядывать и смотреть, как должно или не должно быть. Кайф получил, на льду полежал. Спасибо огромное за этот чемпионат, — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.