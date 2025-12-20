Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Букин рассказал, что ещё не успел осознать пятый титул чемпиона России

Букин рассказал, что ещё не успел осознать пятый титул чемпиона России
Комментарии

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой, заявил, что ещё не успел осознать пятый титул чемпиона России, который спортсмены завоевали на текущем чемпионате страны.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
20 декабря 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено

«Начнём с более важного — со зрителей, которые пришли и поддерживали, это что-то невероятное. Каждый раз приезжаю в Санкт-Петербург и получаю такие эмоции от зала, болельщиков. Так и появляется желание вновь выходить, улучшаться и стараться. Благодарен всем, кто болел за наши танцы на льду.

По поводу чемпионства говорить трудно, я не успел ещё ничего осознать. Прокат был нелёгким, но это огромный опыт, который хочется отложить в шкафчик с багажом. И иногда заглядывать и смотреть, как должно или не должно быть. Кайф получил, на льду полежал. Спасибо огромное за этот чемпионат, — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Календарь чемпионата России по фигурному катанию
Материалы по теме
Степанова/Букин вне конкуренции, а Мишина/Галлямов триумфально вернулись за золотом ЧР!
Степанова/Букин вне конкуренции, а Мишина/Галлямов триумфально вернулись за золотом ЧР!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android