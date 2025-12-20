Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Букин считает неблагодарным делом сравнение оценок внутри России с зарубежными

Букин считает неблагодарным делом сравнение оценок внутри России с зарубежными
Комментарии

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой, высказался о сравнении оценок внутри России с зарубежными турнирами.

«Сравнения с другими — дело неблагодарное. Мы следим за зарубежными турнирами, наслаждаясь. Желаем всем удачи, всё-таки олимпийский сезон. Сравнивать себя — никогда в жизни так не делал. Так не работает. Надо приезжать и соревноваться. Когда едешь туда и показываешь себя, тогда и можно сравнивать. Мы ждём, когда у нас появится шанс посоревноваться на международном уровне», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Степанова/Букин вне конкуренции, а Мишина/Галлямов триумфально вернулись за золотом ЧР!
Степанова/Букин вне конкуренции, а Мишина/Галлямов триумфально вернулись за золотом ЧР!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android