Букин считает неблагодарным делом сравнение оценок внутри России с зарубежными

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой, высказался о сравнении оценок внутри России с зарубежными турнирами.

«Сравнения с другими — дело неблагодарное. Мы следим за зарубежными турнирами, наслаждаясь. Желаем всем удачи, всё-таки олимпийский сезон. Сравнивать себя — никогда в жизни так не делал. Так не работает. Надо приезжать и соревноваться. Когда едешь туда и показываешь себя, тогда и можно сравнивать. Мы ждём, когда у нас появится шанс посоревноваться на международном уровне», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.