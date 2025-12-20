Скидки
Чемпионат России по фигурному катанию 2026: результаты произвольных программ, пары, 20 декабря 2025

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли соревнования спортивных пар на ЧР-2026
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли золото в соревнованиях спортивных пар в рамках чемпионата России — 2026 в Санкт-Петербурге. По сумме двух программ они получили 224,29 балла. Для пары это уже третье золото ЧР. В последний раз они поднимались на высшую ступень пьедестала в 2023 году.

20 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Второе место досталось Анастасии Мишиной и Александру Галлямову (223,62 балла), бронзу выиграла пара Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова (215,95).

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026, Санкт-Петербург. Спортивные пары, произвольная программа:

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 224,29 балла.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 223,63.
3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) — 215,95.
4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) — 200,71.
5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва) — 192,65.
6. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко (Пермский край — Татарстан) — 189,91.

Календарь чемпионата России - 2026 по фигурному катанию
