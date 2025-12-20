Скидки
Степанова и Букин признались, что им тяжёло ждать своей очереди перед выходом на лёд

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин рассказали, что им бывает тяжело ожидать своего выхода на лёд во время соревнований. Фигуристы одержали победу на чемпионате России – 2026, который проходит в Санкт-Петербурге, набрав 216,94 балла в сумме двух программ соревнований.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
20 декабря 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено

Степанова: Что тут говорить. Произвольный редко бывает легче, чем ритм-танец, здесь стоит больше задач, больше элементов. Это финальная точка, которую хочется сделать хорошо. У нас был выходной, мы смогли выдохнуть после ритм-танца. Возможно, он был лишним. Ждать свой стартовый номер нелегко, выходишь на разминку, нервничаешь. И потом сбрасываешь с себя нервозность

Букин: Надо разрешать кататься на других аренах тем, кто выходить позже. На тех площадках, где это возможно.

Степанова: Сидеть ждать тяжело. Это ответственность, это чемпионат России. Нелегко по силам, по эмоциям. Нельзя проехать налегке. Считаю, что сегодня все справились.

Букин: Сегодня был прекрасный день, но мы с уважением относимся к произволке.

Степанова: Посмотрим, как будут кататься другие виды. Желаем всем удачи, — передаёт слова Степановой и Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

