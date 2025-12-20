Скидки
Букин верит в скорое возвращение россиян на международную арену

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой, высказался о мотивации без международных турниров.

«Что позволяет не опускать руки? Мотивация не всегда есть. Иногда сойдёт семь потов. Это нечто самое важное, что присутствует в нашей с Сашей парой. У нас есть цель, которую мы преследуем и к ней идём. И это для нас как путеводная звезда, которую мы не можем бросить на полпути, бросить просто потому, что есть какие-то не зависящие от нас причины, наверное, глупо.

Да, бывает нелегко. Всем ребятам тоже хочется почувствовать международный уровень. Уверен, мы все скоро там окажемся, снова в мировой семье фигурного катания. Ребята точно сказали, полностью согласен, что никогда нет предела и всегда можно ещё лучше. На турнире ты всегда пытаешься быть на контроле. Могу сказать, я могу лучше. Но не сегодня», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

