Букин отметил вклад Тарасовой в постановку их со Степановой произвольного танца

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, рассказал, какой вклад в постановку произвольного танца сезона-2025 сделала тренер Татьяна Тарасова. Дуэт Степанова/Букин одержал победу на чемпионате России – 2026, который проходит в Санкт-Петербурге, набрав 216,94 балла по сумме двух программ.

«Буду работать изо всех сил. Приходите на тренировки, я буду показывать, улучшаться. Постановка произвольного танца лилась, мы не придавали особого значения, ставили то, что удобно. Она не поставилась за неделю, мы потратили где-то недели 2,5. Это правда как-то иначе для нас. Программа готовилась к совершенно другому сезону, Мы хотели поменять себя и сохранить лучшие стороны. Когда Тарасова пришла, мы её только поставили. Понимаем, надо ехать хорошо. И одно получалось из другого — в итоге всё сложилось. Очень благодарны Тарасовой, что посещает нас. Это бывает редко, но она приходит и говорит те слова, которые всегда западают в душу. Так что вклад Тарасовой в этой программе тоже есть», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.