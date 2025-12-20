Бойкова и Козловский заплакали после объявления оценок в финале ЧР-2026

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не сдержали эмоций после проката произвольной программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге. После объявления оценок они заплакали. Судьи выставили им 224,29 балла. Это лучший результат соревнований.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: кадр из трансляции

Для пары это уже третье золото ЧР. В последний раз они поднимались на высшую ступень пьедестала в 2023 году. Второе место досталось Анастасии Мишиной и Александру Галлямову (223,62 балла), бронзу выиграла пара Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова (215,95).

Чемпионат России — 2026 проходит с 18 по 21 декабря. Сегодня, 20 декабря, также определится сильнейшая фигуристка страны.