Бойкова и Козловский прокомментировали свою победу на чемпионате России — 2026

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали свою победу в чемпионате России – 2026, который проходит в Санкт-Петербурге. Фигуристы одержали победу, набрав по сумме двух программ 224,29 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено

«Говорить достаточно сложно. Очень много эмоций. И радость, и небольшая печаль, потому что всё-таки случились ошибки. Перед нашей любимой питерской публикой хотелось откататься чисто. Но лёд скользкий. Иногда это к счастью, иногда – к сожалению. Но сегодня для нас, слава богу, всё сложилось удачно», – сказали Бойкова и Козловский в эфире Первого канала.

Чемпионат России — 2026 по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.

